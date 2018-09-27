В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь

СЕГОДНЯ 16:31 2018-09-27T16:31:14+03:00

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Житель Белорецка, неоднократно сдававший кровь на республиканской станции переливания крови, был незаконно уволен с работы. Мужчина в письменной форме уведомил руководства завода, на котором работает, об очередной сдаче. По закону ему был положен выходной, но на предприятии засчитали ему прогул.

В результате донор был уволен по статье. Однако мужчина не опустил руки и через суд добился восстановления на работе. Руководство предприятия проигнорировало требование суда и, пока шла тяжба, переименовало цех. Это позволило юристам предприятия заявить, что возвращение донора на прежнюю должность невозможно.

Верховный суд Башкирии обязал предприятие предоставить мужчине аналогичную должность. При этом, судебный пристав предупредил директора комбината, что если решение суда не будет исполнено, руководителю будет грозить уголовное наказание. Только после этого донора восстановили в должности, сообщает портал UfaTime.ru.