В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 15:07 2018-09-27T15:28:11+03:00

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В городе Кумертау местный житель получил ожоги головы, обоих предплечий, кистей рук и спины после взрыва, который произошел в его собственном погребе. По предварительной версии, хлопок произошел из-за скопившегося газа.

Прибывшие на место спасатели вовремя достали из погреба пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи, которые оказали первую необходимую помощь. Как удалось выяснить, он спускался с горящей свечкой в руках. Сейчас специалисты пытаются разобраться в причинах происшедшего.

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям напоминает всем, что во избежание подобных случаев в погребах обязательно нужно обустраивать вентиляцию.