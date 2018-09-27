2018-09-27T14:31:06+03:00
Происшествия

Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях

Жуткая авария произошла минувшей ночью напротив городского ЗАГСа
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Вчера, 26 сентября, в Стерлитамаке произошла страшная авария. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, водитель «Мазда 6» ударил попутный «Форд Фокус» и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калина». В результате аварии погибло три человека.

Вечером напротив здания городского ЗАГСа собралась толпа зевак. Страшные последствия ДТП попали в объективы камер, снимки быстро разлетелись по соцсетям. Известно, что за рулем «Калины» находилась женщина-таксист, которая везла местного жителя. От удара находившиеся в салоне отечественной легковушки получили многочисленные травмы. К сожалению, они скончались до приезда медиков. Уже в карете скорой помощи скончался водитель «Мазды».

Жительница Стерлитамака, супруг которой уехал на такси, не на шутку обеспокоилась тем, что ее благоверный не выходил на связь. Она стала расспрашивать пользователей в соцсетях о том, как выглядел погибший пассажир «Калины». Им оказался муж несчастной женщины: он полностью подошел под описание, сообщает Башкирской спутниковое телевидение.

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