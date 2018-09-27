В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-27T13:52:27+03:00

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28 сентября на всей территории республики резко ухудшится погода. МЧС Башкирии через свой официальный сайт предупреждает об усилении ветра, порывы которого могут достигать 15-20м/с. Температура воздуха упадет до +7, +12 градусов днем, и до +2 градусов ночью.

Также спасатели предупреждают, что утром вполне вероятно серьезно ухудшится видимость на дорогах, поэтому водителям следует проявить наибольшую осторожность.

Всем жителям Башкирии рекомендовано по возможности ограничить свое местонахождение на улице и находиться в помещениях. Следует взять под особый контроль маленьких детей и не оставлять их без присмотра.