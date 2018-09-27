2018-09-27T13:52:27+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

МЧС предупреждает об ухудшении природных условий
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

28 сентября на всей территории республики резко ухудшится погода. МЧС Башкирии через свой официальный сайт предупреждает об усилении ветра, порывы которого могут достигать 15-20м/с. Температура воздуха упадет до +7, +12 градусов днем, и до +2 градусов ночью.

Также спасатели предупреждают, что утром вполне вероятно серьезно ухудшится видимость на дорогах, поэтому водителям следует проявить наибольшую осторожность.

Всем жителям Башкирии рекомендовано по возможности ограничить свое местонахождение на улице и находиться в помещениях. Следует взять под особый контроль маленьких детей и не оставлять их без присмотра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера