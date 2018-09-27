В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-27T12:55:08+03:00

Предполагается, что это будет сквер рядом с Дворцом спорта на Зорге

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Сегодня, 27 сентября, на заседании уфимского Горсовета принято решение назвать именем хоккейного тренера Сергея Михалева один из скверов в центре города. Как сообщает портал «Медиакорсеть», предположительно он будет располагаться рядом с Дворцом спорта на улице Зорге.

Напомним, что под руководством Сергея Михалева хоккейный клуб «Салават Юлаева» впервые завоевал золотые медали чемпионата России. Недавно праздновали десятилетие этой памятной даты.

К сожалению, тренера уже нет с нами. 21 апреля 2015 года по дороге в Уфу Михалев попал в ДТП, и от полученных травм скончался на месте. Однако память о нем навечно осталась в памяти всех хоккейных болельщиков.