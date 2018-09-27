В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2018-09-27T11:41:52+03:00

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Уфимский суд встал на сторону 60-летнего стропальщика в споре с ООО «Конструктивные технологии». Мужчина заявил о том, что получил серьезную травму в рабочее время – на него упал щит. Рабочему диагностированы многочисленные травмы головы, плечевого сустава и груди.

Однако, как выяснилось позже, предприятие не оформило с пострадавшим трудовые отношения. Поэтому происшествие не было признано несчастным случаем на производстве. Положенные законом выплаты не производились. Чтобы защитить свои права, 60-летний мужчина обратился в суд.

После рассмотрения дела отношения между стропальщиком и компанией были признаны трудовыми. Работодатель теперь обязан выплатить пострадавшему зарплату в размере 188 тысяч рублей, а также возместить моральный ущерб, оцененный в 500 тысяч рублей.