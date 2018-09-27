2018-09-27T12:02:35+03:00
Происшествия

В Башкирии за сутки погибли два пешехода

Смертельные ДТП произошли в Нефтекамске и Кармаскалинском районе
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Сразу два смертельных наезда на пешеходов зафиксировано в Башкирии за минувшие сутки.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии, первый случай произошел в Нефтекамске. На улице Дорожной в вечернее время автомобиль «Фольксваген Поло», за рулем которого сидел 27-летний местный житель, наехал на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия. Отмечается, что данная часть улицы была освещена. В том, что послужило причиной ДТП, разбираются правоохранители.

Второй случай гибели пешехода пришелся на Кармаскалинский район. Известно, что 28-летний мужчина шел по дороге Уфа-Инзер-Белорецк. На его одежде не было светоотражающих элементов, а дорога не была освещена. В результате на пешехода наехал «Фольксвагена Гольф» под управлением 49-летнего жителя Магнитогорска, который двигался в попутном направлении. Спасти пешехода не удалось.

Всего за минувшие сутки в республике произошло 14 аварий, в которых погибли 7 человек и 16 получили травмы.

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