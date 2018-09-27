2018-09-27T18:40:45+03:00
Общество

В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы

Уголовное дело на экс-правоохранителей передано в суд
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Полицейские из отдела по Ишимбайскому району наладили целый бизнес, пользуясь своим должностным положением. Как рассказали в региональном Следкоме, трое подозреваемых в период 2015-2017 годов через смс и приложение «WhatsAрр» напрямую сообщали директору местного ритуального салона «Память» о фактах смерти людей и адресах местонахождения умерших.

Происходило это практически моментально с поступлением звонка в дежурную часть. Поэтому часто случалось так, что представители ритуальных услуг оказывались на месте тогда, когда родные еще даже не успевали осознать смерть близкого человека.

Каждая информация о смерти жителя Ишимбая и Ишимбайского района оценивалась полицейскими в одну тысячу рублей. Деньги перечислялись с банковской карты директора «Памяти» на карточку кому-то из трех подозреваемых, в зависимости от того, кто прислал адрес.

В настоящее время одно уголовное передано в суд, еще два находятся в прокуратуре. Все трое подозреваемых уволены со службы. Преступления были выявлены сотрудниками Оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Башкирии.

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