2018-09-27T09:34:13+03:00
Политика

Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы

Исполняющим обязанности назначили Салавата Хусаинова
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 27 сентября, Горсовет принял отставку мэра Ирека Ялалова, который решил перебраться на другое место работы. Заявление сити-менеджера было удовлетворено, его поблагодарили за хорошо проделанную работу и пожелали удачи на новой высокой должности.

С сегодняшнего дня функции мэра Уфы будет исполнять Салават Хусаинов, который долгие годы трудился в качестве первого заместителя и известен как крепкий хозяйственник.

Напомним, что Ирек Ялалов заявил о желании переквалифицироваться в сенатора, теперь он будет работать в Совете Федерации РФ.

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