2018-09-28T17:50:43+03:00
Происшествия

В Уфе 18-летний лихач без прав на «Ауди» вылетел на встречку, серьезно пострадал ребенок

От прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Отдел ГИБДД УфаФото: Отдел ГИБДД Уфа
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Серьезная авария произошла в Уфе вечером 26 сентября. Как сообщает городской отдел ГИБДД, 18-летний парень управлял автомобилем «Ауди А6» и несся по улице Гвардейской. В какой-то момент молодой водитель потерял управление машиной, и иномарка вылетала на полосу встречного движения, где столкнулась с «Рено Логан».

За рулем «Логана» сидел 36-летний уфимец. Оба водителя получили незначительные ушибы и после медицинской помощи были отпущены. Не повезло только самому юному участнику ДТП. В «Рено» помимо водителя находился еще 7-летний пассажир. Ребенок получил тяжелые травмы и экстренно госпитализирован в одну из ближайших больниц.

В ходе проверки выяснилось, что 18-летний виновник происшествия даже не имел водительских прав. Кроме того он наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. Теперь ему грозит административный арест на срок до 15 суток, либо административный штраф в размере 30 000 рублей.

Отдел ГИБДД Уфа

Отдел ГИБДД Уфа

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