2018-09-27T10:05:31+03:00
Происшествия

На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки

Уфимцы скорбят и зажигают свечи
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Жители села Михайловка, что под Уфой, несут цветы, игрушки на место аварии, где вчера, 26 сентября, под колесами грузовика «Шакман» погибла 12-летняя девочка.

- Очень тяжело. Покойся с миром, деточка. Пусть там тебе будет лучше, чем здесь, ни в чем не повинный ребенок. Скорбим, - пишут уфимцы в социальных сетях.

фото: соцсети

фото: соцсети

Напомним, школьница Марина (имена здесь и далее изменены) приехала в Михайловку с города в музыкальную школу. В тот момент, когда она шла с остановки навстречу бабушке и дедушке, ее на полном ходу снес китайский грузовик, у которого на спуске отказали тормоза. Малышка погибла на месте.

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