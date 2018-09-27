«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена

СЕГОДНЯ 09:02 2018-09-27T09:02:34+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» продолжает штамповать победы в новом сезоне. На этот раз подопечные Николая Цулыгина не пожалели на своем пути минское «Динамо». Матч проходил в гостях и завершился уверенной победой «юлаевцев» – 1:3.

Все решилось во втором периоде, в котором в течение 11 минут уфимцам удалось реализовать три большинства и оформить комфортное преимущество в счете. Дубль на счету Ларсена, еще один гол забил новичок команды Коледов.

К чести «динамовцев» они не сдавались, и все оставшееся время провели в ожесточенных атаках на ворота Метсолы. Но уфимский вратарь смотрелся здорово и ошибок не допускал. Хозяевам удалось пробить его всего раз. В большинстве забил Осипов.

Итоговый счет – 1:3. «Салават Юлаев» продолжает выездное турне и отправляется в Подольск, в гости к «Витязю».