2018-09-28T16:57:50+03:00
Общество

Песню Монеточки перепели на башкирском языке

Энтузиасты из Уфы представили кавер-версию песни «Нимфоманки» [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: "Независимая уральская газета"Фото: "Независимая уральская газета"
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Певица Монеточка, в жизни Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга, за короткое время захватила любовь миллионов россиян и стала главным явлением на поп-сцене страны в 2018 году. Необычное звучание, осмысленные тексты, манера исполнения – это все то, что так нравится слушателям. Ее последний альбом «Раскраски для взрослых» высоко оценили критики, и он считается одним из лучших в этом году.

В Уфе решили не отставать от тренда и подготовили свою кавер-версию песни «Нимфоманка», переведя ее текст на башкирский язык. Обновленный вариант хита появился на сайте «Независимой уральской газеты».

Как сообщают авторы, дело это было не легкое. В подготовке текста участвовали Динара Каримова и Ксения Чусова. Операторской работой занимался Рустем Гайсин, ну а отыграла и спела все вокалистка Илюза Идрисова.

Кавер-версия. "Нимфоманка" на башкирском языке..Перевести песню Нимфоманка на башкирский было не просто. В этом редакции помогла Динара Каримова и Ксения Чусова. Оператор Рустем Гайсин снял клип, а вокалистка Илюза Идрисова отлично спела и сыграла.

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