Песню Монеточки перепели на башкирском языке

СЕГОДНЯ 16:57 2018-09-28T16:57:50+03:00

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Певица Монеточка, в жизни Елизавета Гырдымова из Екатеринбурга, за короткое время захватила любовь миллионов россиян и стала главным явлением на поп-сцене страны в 2018 году. Необычное звучание, осмысленные тексты, манера исполнения – это все то, что так нравится слушателям. Ее последний альбом «Раскраски для взрослых» высоко оценили критики, и он считается одним из лучших в этом году.

В Уфе решили не отставать от тренда и подготовили свою кавер-версию песни «Нимфоманка», переведя ее текст на башкирский язык. Обновленный вариант хита появился на сайте «Независимой уральской газеты».

Как сообщают авторы, дело это было не легкое. В подготовке текста участвовали Динара Каримова и Ксения Чусова. Операторской работой занимался Рустем Гайсин, ну а отыграла и спела все вокалистка Илюза Идрисова.