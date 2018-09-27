В Башкирии подросток угнал машину и разбил ее

СЕГОДНЯ 07:03 2018-09-27T07:03:08+03:00

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Вчера, 26 сентября, в полицию пришел житель Стерлитамака и сообщил, что кто-то пытался угнать его «Ладу Приору», припаркованную во дворе. Правоохранители быстр вычислили и задержали нарушителя – им оказался 17-летний подросток, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В ходе допроса парень признался, что проходил мимо машины и просто дернул ее за ручку – неожиданно дверь открылась. Сначала злоумышленник решил вытащить аккумулятор, но тот не поддавался. Тогда молодой человек решил прокатиться на машине и бросить ее: попытался завести автомобиль с помощью проводов, но ничего не вышло. «Калина», находясь на нейтральной скорости, просто покатилась вперед и врезалась в припаркованный сзади автомобиль, а сам горе-угонщик просто скрылся с места преступления.

- Возбуждено уголовное дело по факту незаконного завладения автомобилем, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. - В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.