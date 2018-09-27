2018-09-27T06:45:29+03:00
Общество

В Уфе на площади депо установят памятник машинисту

Торжественное открытие памятника состоится 1 октября
Яна Базекина
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Памятник установят на площади депоПамятник установят на площади депоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Еще в июне прошлого года администрация Демского района Уфы поддержала инициативу коллектива уфимского локомотивного депо и профсоюзного комитета насчет установления памятника основателя района – железнодорожникам. Предполагалось, что скульптура украсит территорию возле надземного пешеходного перехода. Однако инициативная группа в последний момент изменила решение и на собранные средства установила памятник по новому эскизу. Установят скульптуру на Деповской площади локомотивного депо.

- Новая композиция называется «Машинист, идущий на работу вдоль железнодорожных путей»,- рассказывает начальник технического отдела депо Владислав Тимофеев.- На монументе обозначены цифры - 1610 – расстояние от станции Демы до Москвы в километрах. Его автор – известный уфимский скульптор Халит Галиуллин. Работы по установке нового арт-объекта близки к завершению.

Торжественное открытие памятника состоится 12 октября в 12.00 по адресу Деповская площадь, 12.

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