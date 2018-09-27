Ушел в домашних тапочках: в Уфе разыскивают 57-летнего Марата Юнусова

СЕГОДНЯ 06:31 2018-09-27T06:31:51+03:00

От мужчины нет известий уже две недели

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В Уфе родные и близкие разыскивают 57-летнего Марата Юнусова, который еще 10 сентября вышел из дома, чтобы подышать свежим воздухом у подъезда, и больше вестей от него не было. Поскольку мужчина нуждался в постоянной медицинской помощи, родственники приняли решение обратиться за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост примерно165 см, телосложение среднее, короткие седые волосы, глаза карие.

Был одет:

Светлая майка, светлые спортивные штаны, коричневые домашние тапочки.

Если вам хоть что-то известно о местонахождении Марата Юнусова, просьба обратиться по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в полицию.