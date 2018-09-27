Ушел в домашних тапочках: в Уфе разыскивают 57-летнего Марата Юнусова
В Уфе родные и близкие разыскивают 57-летнего Марата Юнусова, который еще 10 сентября вышел из дома, чтобы подышать свежим воздухом у подъезда, и больше вестей от него не было. Поскольку мужчина нуждался в постоянной медицинской помощи, родственники приняли решение обратиться за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Приметы:
Рост примерно165 см, телосложение среднее, короткие седые волосы, глаза карие.
Был одет:
Светлая майка, светлые спортивные штаны, коричневые домашние тапочки.
Если вам хоть что-то известно о местонахождении Марата Юнусова, просьба обратиться по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в полицию.