2018-09-27T06:31:51+03:00
Общество

Ушел в домашних тапочках: в Уфе разыскивают 57-летнего Марата Юнусова

Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи
Яна Базекина
Поделиться:
От мужчины нет известий уже две неделиОт мужчины нет известий уже две недели
Изменить размер текста:

В Уфе родные и близкие разыскивают 57-летнего Марата Юнусова, который еще 10 сентября вышел из дома, чтобы подышать свежим воздухом у подъезда, и больше вестей от него не было. Поскольку мужчина нуждался в постоянной медицинской помощи, родственники приняли решение обратиться за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост примерно165 см, телосложение среднее, короткие седые волосы, глаза карие.

Был одет:

Светлая майка, светлые спортивные штаны, коричневые домашние тапочки.

Если вам хоть что-то известно о местонахождении Марата Юнусова, просьба обратиться по телефону 8-800-700-54-52 (волонтеры) или в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера