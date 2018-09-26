2018-09-27T10:55:43+03:00
Происшествия

Интернет-тролли начали издеваться над трагической гибелью 12-летней девочки в Уфе

На ее странице они пишут ей разного рода гадости
Эльвина АПАРИНА
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Марина была старостой своего классаМарина была старостой своего класса
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Через несколько часов, после того как под колесами грузовика погибла 12-летняя Марина М. (имена здесь и далее изменены – ред.), ее страницу в соцсетях в буквальном смысле атаковали так называемые тролли.

Пользователи стали глумиться над ее смертью и писать различные гадости: кто-то радовался смерти школьницы, а кто-то пытался «продать» пельмени на ее странице.

фото: скриншот со страницы Марины

фото: скриншот со страницы Марины

Знакомые и друзья Марины были в полном шоке и пытались угомонить злоумышленников.

- Люди, хотя вас сложно таковыми назвать, хватит писать гадости на этой странице. Вам, я уверен, не понять, что значит – потерять знакомого или близкого человека.Вам не было бы приятно, если бы это случилось с вами.

фото: скриншот со страницы Марины

фото: скриншот со страницы Марины

Соболезнования семье и родственникам, - пишут знакомые.

Напомним, жизнь школьницы прервалась сегодня, 26 сентября. Малышка погибла под колесами китайского грузовика в селе Михайловка. Большегруз, у которого отказали тормоза, протаранил сначала припаркованные машины, а затем насмерть сбил Марину, которая приехала в музыкальную школу и шла навстречу бабушке с дедушкой.

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