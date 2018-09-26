Интернет-тролли начали издеваться над трагической гибелью 12-летней девочки в Уфе
Через несколько часов, после того как под колесами грузовика погибла 12-летняя Марина М. (имена здесь и далее изменены – ред.), ее страницу в соцсетях в буквальном смысле атаковали так называемые тролли.
Пользователи стали глумиться над ее смертью и писать различные гадости: кто-то радовался смерти школьницы, а кто-то пытался «продать» пельмени на ее странице.
фото: скриншот со страницы Марины
Знакомые и друзья Марины были в полном шоке и пытались угомонить злоумышленников.
- Люди, хотя вас сложно таковыми назвать, хватит писать гадости на этой странице. Вам, я уверен, не понять, что значит – потерять знакомого или близкого человека.Вам не было бы приятно, если бы это случилось с вами.
фото: скриншот со страницы Марины
Соболезнования семье и родственникам, - пишут знакомые.
Напомним, жизнь школьницы прервалась сегодня, 26 сентября. Малышка погибла под колесами китайского грузовика в селе Михайловка. Большегруз, у которого отказали тормоза, протаранил сначала припаркованные машины, а затем насмерть сбил Марину, которая приехала в музыкальную школу и шла навстречу бабушке с дедушкой.