Интернет-тролли начали издеваться над трагической гибелью 12-летней девочки в Уфе

26 Сент. 20:20 2018-09-27T10:55:43+03:00

На ее странице они пишут ей разного рода гадости

Изменить размер текста: A A

Через несколько часов, после того как под колесами грузовика погибла 12-летняя Марина М. (имена здесь и далее изменены – ред.), ее страницу в соцсетях в буквальном смысле атаковали так называемые тролли.

Пользователи стали глумиться над ее смертью и писать различные гадости: кто-то радовался смерти школьницы, а кто-то пытался «продать» пельмени на ее странице.

фото: скриншот со страницы Марины

Знакомые и друзья Марины были в полном шоке и пытались угомонить злоумышленников.

- Люди, хотя вас сложно таковыми назвать, хватит писать гадости на этой странице. Вам, я уверен, не понять, что значит – потерять знакомого или близкого человека.Вам не было бы приятно, если бы это случилось с вами.

фото: скриншот со страницы Марины

Соболезнования семье и родственникам, - пишут знакомые.

Напомним, жизнь школьницы прервалась сегодня, 26 сентября. Малышка погибла под колесами китайского грузовика в селе Михайловка. Большегруз, у которого отказали тормоза, протаранил сначала припаркованные машины, а затем насмерть сбил Марину, которая приехала в музыкальную школу и шла навстречу бабушке с дедушкой.