«Надо принять испытание»: Радик Юльякшин лично рассказал поклонникам о своей болезни
Элвин Грей с акустической травмой попал в больницу. Сейчас он получает лечение в Казани. Поклонникам он рассказал о своем самочувствие.
- Мне предстоит серьезное и довольно длительное лечение. На данном этапе не могу работать на студии, слушать музыку и уж тем более выходить на сцену, - вздыхает Радик. – Это очень непривычное для меня состояние. Но я с вами – все вижу и читаю. Жизнь на этом не заканчивается, и надо принять испытание. График пришлось сдвинуть, за что приношу вам, мои любимые слушатели, извинения.
Элвин Грей пообещал своим поклоникам как можно скорее вернуться к ним. Фанатки его не торопят – просят, чтобы он тщательней следил за своим здоровьем и вышел на сцену только после того, как полностью выздоровеет.
Напомним, что певцу стало плохо прямо во время выступления на концерте в Тюмени 24 сентября.
Поначалу речь шла о переносе ближайших концертов, однако сейчас стало понятно, что все гораздо серьезнее. Весь гастрольный тур прерван на неопределенный срок.
Радик действительно много работает – в месяц он дает по 20-25 концертов.