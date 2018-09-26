2018-09-26T19:47:59+03:00
Происшествия

«Надо принять испытание»: Радик Юльякшин лично рассказал поклонникам о своей болезни

Певец не сможет выступать в ближайшее время [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Элвин Грей с акустической травмой попал в больницу. Сейчас он получает лечение в Казани. Поклонникам он рассказал о своем самочувствие.

- Мне предстоит серьезное и довольно длительное лечение. На данном этапе не могу работать на студии, слушать музыку и уж тем более выходить на сцену, - вздыхает Радик. – Это очень непривычное для меня состояние. Но я с вами – все вижу и читаю. Жизнь на этом не заканчивается, и надо принять испытание. График пришлось сдвинуть, за что приношу вам, мои любимые слушатели, извинения.

Элвин Грей пообещал своим поклоникам как можно скорее вернуться к ним. Фанатки его не торопят – просят, чтобы он тщательней следил за своим здоровьем и вышел на сцену только после того, как полностью выздоровеет.

Напомним, что певцу стало плохо прямо во время выступления на концерте в Тюмени 24 сентября.

Поначалу речь шла о переносе ближайших концертов, однако сейчас стало понятно, что все гораздо серьезнее. Весь гастрольный тур прерван на неопределенный срок.

Радик действительно много работает – в месяц он дает по 20-25 концертов.

elvin_grey_musicelvin_grey_music
Элвин Грей обратился к фанатам и рассказал о состоянии своего здоровья
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