2018-09-26T19:35:59+03:00
Происшествия

В Уфе 33-летняя женщина оказалась в овраге, ее вытащили спасатели

Несчастная упала с дерева
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня днем, 26 сентября, 33-летней женщине понадобилась помощь спасателей. В Управление гражданской защиты сообщили об этом врачи скорой помощи, которые прибыли оказать помощь уфимке и обнаружили ее в овраге.

Спасатели вытащили ее оттуда, уложили ее на носилки и транспортировали до автомобиля скорой.

Оказалось, что уфимка и ее двое детей пришли собирать яблоки. Молодая мать залезла на дерево за плодами, и в какой-то момент сорвалась с него прямо в склон оврага. Вызвать на место врачей поспешила подруга, которой сумела позвонить женщина.

Медики диагностировали у нее переломы и доставили ее в одну из городских клинических больниц.

- Дети не пострадали, их забрала подруга пострадавшей, - сообщили в УГЗ Уфы.

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