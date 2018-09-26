В Уфе 33-летняя женщина оказалась в овраге, ее вытащили спасатели
Сегодня днем, 26 сентября, 33-летней женщине понадобилась помощь спасателей. В Управление гражданской защиты сообщили об этом врачи скорой помощи, которые прибыли оказать помощь уфимке и обнаружили ее в овраге.
Спасатели вытащили ее оттуда, уложили ее на носилки и транспортировали до автомобиля скорой.
Оказалось, что уфимка и ее двое детей пришли собирать яблоки. Молодая мать залезла на дерево за плодами, и в какой-то момент сорвалась с него прямо в склон оврага. Вызвать на место врачей поспешила подруга, которой сумела позвонить женщина.
Медики диагностировали у нее переломы и доставили ее в одну из городских клинических больниц.
- Дети не пострадали, их забрала подруга пострадавшей, - сообщили в УГЗ Уфы.