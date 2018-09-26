В Уфе парк «Первомайский» облюбовали дикие утки

26 Сент. 18:35 2018-09-26T18:35:41+03:00

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В столице Башкирии дикие утки поселились в парке «Первомайский», что расположен в Черниковке. Посмотреть на птиц собирается весь микрорайон, а также приезжают из других районов, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Пернатые вовсе не боятся людей, вылезают на берег и с удовольствием принимают угощения от уфимцев.

Только вот ветеринары советуют не кормить уток хлебом, для них это очень вредно.

«Они сами улетят. Хлебом их кормить не надо. Они все поели, нагуляли. Обязательно эти утки встанут на крыло и улетят», - рассказала телеканалу ветеринарный врач, кандидат биологических наук, заместитель декана факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Башкирского государственного аграрного университета Гульнара Цапалова.