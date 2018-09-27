2018-09-27T07:29:56+03:00
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В Уфе временно отменили остановку «Лесная»

Об этом сообщили в мэрии
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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В столице Башкирии временно отменили остановку «Лесная». Это связано с проведением работ по прокладке наружной сети водоснабжения по улице Полярной.

Остановка, расположенная по четной стороне улицы Менделеева, по троллейбусному маршруту № 16 «Микрорайон «Белореченский» - «Театр кукол», не будет функционировать пять дней, начиная с сегодняшнего, 26 сентября, по 1 октября.

- Приносим извинения за временные неудобства и просим уфимцев заранее планировать маршрут своего движения, - прокомментировали в администрации.

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