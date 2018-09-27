2018-09-27T10:36:21+03:00
Общество

В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон

Колонна из двухколесного транспорта проедет по главным улицам города
Эльвина АПАРИНА
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фото: Рамиль ГИЗАТУЛЛИНфото: Рамиль ГИЗАТУЛЛИН
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В столице Башкирии в субботу, 29 сентября, мотоциклисты закроют очередной мотосезон. Байкеры со всей республики соберутся в 11 утра на второй нижней площадке Конгресс-холла, а в 13 часов шумной и дружной колонной проедут по главным улицам города по маршруту Заки Валиди – Цюрупы – проспект Октября – Комарова. Любители двухколесной техники доедут до парка Победы, где минутой молчания и возложением цветов почтут память воинов, погибших на войне.

Вечером мотоциклисты отметят свой небольшой «праздник» в одном из местных баров.

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