В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-27T10:36:21+03:00

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В столице Башкирии в субботу, 29 сентября, мотоциклисты закроют очередной мотосезон. Байкеры со всей республики соберутся в 11 утра на второй нижней площадке Конгресс-холла, а в 13 часов шумной и дружной колонной проедут по главным улицам города по маршруту Заки Валиди – Цюрупы – проспект Октября – Комарова. Любители двухколесной техники доедут до парка Победы, где минутой молчания и возложением цветов почтут память воинов, погибших на войне.

Вечером мотоциклисты отметят свой небольшой «праздник» в одном из местных баров.