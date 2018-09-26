Найденный без лап в Уфе котенок умер
В столице Башкирии умер найденный без двух лап котенок. Ветеринары боролись за его жизнь, но все тщетно.
Напомним, в минувшее воскресенье, 23 сентября, уфимцы столкнулись с вопиющим случаем жестокости над животными. В кустах был найден изуродованный котенок. Оказалось, что малыша резали, срезали кожу, а две лапки буквально оторвали – остались виднеться кости.
Волонтеры забрали котенка к себе, отвезли в ветклинику, где хирурги сделали все возможное. Защитники животных хотели помочь котенку, а затем найти ему семью.
Но, к сожалению, сердце животного перестало биться.
- Друзья, Богдан ушел сегодня утром... Чуда не свершилось. Мы верили, старались сделать все, чтобы малыш выжил, - пишут зоозащитницы.