2018-09-27T07:16:22+03:00
Общество

В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера

Мужчина скончался во дворе недостроенного дома
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, накануне сотрудники ведомства задержали 16-летнего жителя селя Нагаево. Парня подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего.

Жуткая история началась с того, что днем 18 сентября в недостроенном кирпичном доме было обнаружено тело 61-летнего жителя Кармаскалинского района Башкирии. Было известно, что он приехал в село под Уфой на заработки. Сотрудники правоохранительных органов более недели искали зацепки, которые помогли бы выйти на след злоумышленников – смерть пенсионера явно носила криминальный характер.

В результате грамотных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников следкома и полицейских, подозреваемый был задержан. Им оказался 16-летний местный житель.

По версии следствия, поздним вечером, 16 сентября, подозреваемый увидел нетрезвого пенсионера на улице Парковая в селе Нагаево. Как он потом сообщил следователям, «не нравится, что пьяные, не местные ходят по селу».

Это и стало основанием для парня, чтобы жестоко избить пенсионера. Сначала подросток «метелил» 61-летнего мужчину на улице Парковая, а затем, вместе со своим знакомым перенес во двор дома по улице Советской, где подозреваемый продолжил наносить мужчине множественные удары руками по голове, сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Завершив избиение, подростки ушли. Утром пенсионер смог добраться до недостроенного дома, где работал, но вскоре скончался от полученных травм.

-В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, кроме того, следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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