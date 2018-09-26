В Башкирии проверят систему экстренного оповещения граждан

26 Сент. 15:52 2018-09-26T15:52:08+03:00

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Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, в предстоящий четверг, 27 сентября, в республике будет проводиться плановая проверка систем оповещения. По всей республике зазвучат сирены и начнется трансляция экстренного сигнала «Внимание всем!».

В чрезвычайном ведомстве подчеркнули, что вой сирен будет кратковременным – не более 30 секунд. Проверка систем будет проводиться с 10:00 до 10:45 часов. Также в пресс-службе госкомитета по ЧС отметили, что сигнал «Внимание всем!» в случае реальной опасности будет раздаваться по громкоговорителям на протяжении пяти минут.

- Просим жителей и гостей республики после звука сирены соблюдать порядок и спокойствие! – заявили в пресс-службе ведомства.