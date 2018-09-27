2018-09-27T07:49:50+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода

От резкого поворота влево внедорожник опрокинулся
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в минувший вторник, 25 сентября, в Бураевском районе республики произошло смертельное ДТП. Вечером злополучного дня 59-летний водитель «Нивы» двигался по дороге Буздяк-Казаклар Кубово. В один момент он решил пойти на обгон, но вдруг заметил пешехода прямо на проезжей части. Чтобы не задавить человека, он резко крутанул руль влево. В результате внедорожник опрокинулся. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

-Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более двух тысяч нарушений ПДД и задержан 31 нетрезвый водитель, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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