Семейная пара из Уфы организовала сеть борделей под видом массажных салонов
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на территории Украины и Казахстана задержаны жители Уфы - 25-летняя женщина и ее 31-летний супруг. Правоохранительные органы обвиняют семейную пару в организации сети борделей в Уфе и Стерлитамаке. Сейчас компетентные органы иностранных государств рассматривают запросы от Генпрокуратуры России на их выдачу в руки российского правосудия.
Согласно материалам уголовного дела, муж и жена открывали в Уфе и Стерлитамаке, якобы, массажные салоны. На самом деле там трудились женщины с пониженной социальной ответственностью - молодых девушек попросту вовлекали в занятие проституцией.
После возбуждения уголовного дела муж и жена сбежали из страны. В июле этого года женщину задержали в аэропорту Алматы в Казахстане, а мужчину на КПП во Львовской области Украины. Сотрудники прокуратуры Башкирии подготовили все материалы для экстрадиции обвиняемых.
-В настоящее время они заключены под стражу, - отметили в пресс-службе прокуратуре Башкирии.