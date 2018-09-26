Семейная пара из Уфы организовала сеть борделей под видом массажных салонов

26 Сент. 15:05 2018-09-26T15:05:16+03:00

Сейчас муж и жена находятся за границей, прокуратура требует их выдачи

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, на территории Украины и Казахстана задержаны жители Уфы - 25-летняя женщина и ее 31-летний супруг. Правоохранительные органы обвиняют семейную пару в организации сети борделей в Уфе и Стерлитамаке. Сейчас компетентные органы иностранных государств рассматривают запросы от Генпрокуратуры России на их выдачу в руки российского правосудия.

Согласно материалам уголовного дела, муж и жена открывали в Уфе и Стерлитамаке, якобы, массажные салоны. На самом деле там трудились женщины с пониженной социальной ответственностью - молодых девушек попросту вовлекали в занятие проституцией.

После возбуждения уголовного дела муж и жена сбежали из страны. В июле этого года женщину задержали в аэропорту Алматы в Казахстане, а мужчину на КПП во Львовской области Украины. Сотрудники прокуратуры Башкирии подготовили все материалы для экстрадиции обвиняемых.

-В настоящее время они заключены под стражу, - отметили в пресс-службе прокуратуре Башкирии.