2018-09-26T14:51:16+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на четверг, 27 сентября

С утра лучше взять зонт и ветровку
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В большинстве районов Башкирии солнца завтра не увидятВ большинстве районов Башкирии солнца завтра не увидят
Изменить размер текста:

Синоптики поделились прогнозом погоды на завтра, 27 сентября. Они полагают, что четверг в республике выдастся прохладным и пасмурным.

В Уфе прогнозируется +10...+12 градусов тепла. С утра обещает зарядить дождь, но днем облака должны немного расступиться, и у жителей башкиркой столицы будет шанс увидеть теплое осеннее солнце. Ветер преимущественно западный и юго-западный без сильных порывов.

В остальных городах республики погода будет почти идентичной. В Стерлитамаке воздух прогреется до +13 градусов, осадки тоже ожидаются с утра. Ветер будет слабым.

В Нефтекамске будет довольно ясно: прогнозируется небольшая облачность. Вдобавок здесь не будет дождя, но зато и температура днем будет чуть ниже - максимум 11 градусов.

В Учалах тоже будет прохладно - +11, но хуже всего - днем здесь ожидается сильный ливень, так что без зонта утром выходить не следует.

На северо-востоке региона днем будет около +10 градусов. Весь день будет накрапывать небольшой дождь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски 90-летнего Сунагата Туктарова
В Башкирии полицейские торговали «смертями», их всех уволили со службы
В Уфе завершилось расследование дела посредников в покушении на убийство Павла Кабанова
В Башкирии донора уволили с работы пока он сдавал кровь
Мэрию Уфы может возглавить гендиректор крупной компании
В Башкирии в погребе произошел взрыв газа, есть пострадавший
Супруга погибшего в ДТП жителя Стерлитамака узнала о его смерти в соцсетях
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Уфе сквер получит имя прославленного тренера Сергея Михалева
В Башкирии за сутки погибли два пешехода
В Башкирии рабочий сумел взыскать со своего работодателя более 650 тысяч рублей
В эту субботу уфимские байкеры закроют мотосезон
На место аварии под Уфой, где погибла 12-летняя девочка, несут цветы и игрушки
Ирек Ялалов официально покинул должность мэра Уфы
«Салават Юлаев» выиграл в Минске, дубль на счету Ларсена
Подробности аварии в Стерлитамаке: в реанимации скончался еще один человек, всего погибло трое
В Башкирии водитель «Нивы» погиб, пытаясь не задавить пешехода
В Уфе временно отменили остановку «Лесная»
В Уфе подросток до смерти забил нетрезвого пенсионера