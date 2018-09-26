Погода в Уфе и Башкирии на четверг, 27 сентября

26 Сент. 14:50 2018-09-26T14:51:16+03:00

С утра лучше взять зонт и ветровку

Изменить размер текста: A A

Синоптики поделились прогнозом погоды на завтра, 27 сентября. Они полагают, что четверг в республике выдастся прохладным и пасмурным.

В Уфе прогнозируется +10...+12 градусов тепла. С утра обещает зарядить дождь, но днем облака должны немного расступиться, и у жителей башкиркой столицы будет шанс увидеть теплое осеннее солнце. Ветер преимущественно западный и юго-западный без сильных порывов.

В остальных городах республики погода будет почти идентичной. В Стерлитамаке воздух прогреется до +13 градусов, осадки тоже ожидаются с утра. Ветер будет слабым.

В Нефтекамске будет довольно ясно: прогнозируется небольшая облачность. Вдобавок здесь не будет дождя, но зато и температура днем будет чуть ниже - максимум 11 градусов.

В Учалах тоже будет прохладно - +11, но хуже всего - днем здесь ожидается сильный ливень, так что без зонта утром выходить не следует.

На северо-востоке региона днем будет около +10 градусов. Весь день будет накрапывать небольшой дождь.