Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными

26 Сент. 13:40 2018-09-26T13:40:42+03:00

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При подготовке рейтинга эксперты проанализировали кредитные продукты 30 крупных российских банков в рублях сроком на 1 год. В результате в десятку наиболее выгодных предложений попал «Кредит без обеспечения» Банка УРАЛСИБ.

Банк уделяет особое внимание развитию потребительского кредитования, регулярно улучшая условия предоставления кредитов и ценовые параметры. В настоящее время минимальная ставка по кредиту наличными при оформлении страхования жизни составляет 11,4% годовых. Сумма кредита от 35 000 рублей до 2 000 000 рублей со сроком кредитования до 84 месяцев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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