В Уфе осудили черных риэлторов, завладевших несколькими квартирами

26 Сент. 16:57 2018-09-26T16:58:05+03:00

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, накануне Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении четырех жителей башкирской столицы. Их обвиняли в мошенничестве.

Суд установил, что двое женщин, работавших риэлторами, нашли 56-летнего мужчину, злоупотреблявшего алкоголем. Уфимцу по наследству от умершей матери досталось несколько квартир и внушительная сумма денег на счете – около 1 млн рублей. Злоумышленницы решили завладеть имуществом мужчины. Для этого, в марте 2016 года, они использовали паспорт потерпевшего и «женили» его на одной из риэлторов. В качестве «жениха» в ЗАГС пошел бомж, которого они вовлекли в свою аферу.

В результате женщины оформили доверенность на совершение сделок от имени владельца квартир на имя «супруги». Пока оформлялись документы, мужчина скончался.

- После этого мнимая супруга, вступив в наследство, продала 3 квартиры в Уфе, а также сняла со счета в банке и присвоила около 1 млн. рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Башкирии.

Полученные незаконным путем деньги они разделили между собой.

Суд признал виновными всех участников аферы и назначил наказание женщинам в виде условного лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, а мужчине - 2,6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, черные риэлторы возместили 6750 тысяч рублей причиненного ущерба.