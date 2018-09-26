В Башкирии бесследно пропал 60-летний Зиннат Минязев
Родные и близкие 60-летнего жителя Нефтекамска Зинната Минязева бьют тревогу: пенсионер вышел из дома вчера, 25 сентября, около 16 часов и бесследно пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже.
Как рассказал в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» племянник Зинната Минязева, сейчас он объезжает дворы в Нефтекамске, где могли видеть пенсионера. Сам пожилой мужчина живет на улице Карла Маркса.
- Он страдает потерей памяти, но раньше никогда не пропадал. Мы разыскиваем его параллельно с сотрудниками полиции, - говорит родственник Зинната Минязева.
Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет.
В день пропажи был одет в серую ветровку, сланцы и спортивные штаны.
Всех, кто видел мужчину, либо знает о его местонахождении, просьба связаться с родными по телефону: 89874880896 или позвонить в полицию по номеру 02.