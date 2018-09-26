В Башкирии бесследно пропал 60-летний Зиннат Минязев

26 Сент. 13:41 2018-09-26T13:41:04+03:00

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Родные и близкие 60-летнего жителя Нефтекамска Зинната Минязева бьют тревогу: пенсионер вышел из дома вчера, 25 сентября, около 16 часов и бесследно пропал. Родственники обратились в полицию с заявлением о его пропаже.

Как рассказал в беседе с «Комсомольской правдой-Уфа» племянник Зинната Минязева, сейчас он объезжает дворы в Нефтекамске, где могли видеть пенсионера. Сам пожилой мужчина живет на улице Карла Маркса.

- Он страдает потерей памяти, но раньше никогда не пропадал. Мы разыскиваем его параллельно с сотрудниками полиции, - говорит родственник Зинната Минязева.

Приметы пропавшего: на вид 60-65 лет.

В день пропажи был одет в серую ветровку, сланцы и спортивные штаны.

Всех, кто видел мужчину, либо знает о его местонахождении, просьба связаться с родными по телефону: 89874880896 или позвонить в полицию по номеру 02.