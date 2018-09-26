2018-09-26T12:40:24+03:00
Общество

«Верю, что живой, и жду»: в Башкирии третью неделю ищут 30-летнего Алима Ханова

Его мать не теряет надежды найти сына живым
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Больше двух недель в Учалах ищут 30-летнего Амира Ханова, который 11 сентября сел в такси и уехал в неизвестном направлении. Его мать не теряет надежды найти его живым.

- Я верю, что он жив, и очень жду его возвращения домой. Понятия не имею, где он может быть. Никогда такого не было, чтобы он уходил, ничего не сказав. Мы ищем его вместе с родственниками и полицейскими, - рассказала мать Зиля. – Я заявление только через неделю после пропажи написала. Верила, что сам вернется.

Мобильный телефон Алима так и недоступен.

Если вам известно местонахождение Алима, просьба сообщить в полицию по номеру 02, либо позвонить матери - 89625445031.

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