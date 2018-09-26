2018-09-26T11:30:49+03:00
Общество

В Башкирии ожидается резкое похолодание

Синоптики представили прогноз на ближайшие три дня
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни в республике ожидается резкое похолодание. Так, сегодня, 26 сентября, в Башкирии прогнозируется дождливая погода, ветер южный, умерены. Температура воздуха опустится ночью до +8,+13°, по востоку до +3°. Днем также ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных. На юго-востоке региона без осадков. В светлое время суток ветер южный, юго-западный, умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +14,+19°, по югу до +24°.

В предстоящий четверг, 27 сентября, в республике ожидаются дожди, местами небольшие. Ночью в юго-восточных районах без осадков. Весь день будет преобладать умеренный юго-западный ветер, с порывами до сильного. Температура воздуха +5,+10°, днем +9,+14, по юго-востоку до +19°, отмечают в Башгидрометцентре.

В пятницу, 28 сентября, также ожидаются дожди, местами до умеренных. Ветер западный и юго-западный, днем порывистый. Столбики термометра ночью опустятся до +2,+7°, днем +8,+13°.

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