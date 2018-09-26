В Башкирии в подъезде многоэтажки обнаружили тело 14-летнего подростка

26 Сент. 10:42 2018-09-26T10:42:45+03:00

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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, в минувший вторник, 25 сентября, около 16 часов в подъезде жилого дома по улице Артема в Стерлитамаке было обнаружено тело 14-летнего подростка. Парень лежал на втором этаже, на лестничной площадке. Местная жительница вызвала скорую помощь, но по приезду врачей мальчик перестал подавать признаки жизни.

Как отметили в пресс-службе следкома по Башкирии, предположительная причина смерти – отравление неустановленным веществом.

-К сожалению, это далеко не первый случай отравления несовершеннолетних газом, который они вдыхали из баллонов. Следственное управление еще раз предупреждает, что вдыхание паров газа вызывает асфиксию, развитие острой сердечной и дыхательной недостаточности, а также отравление при концентрации в организме токсического вещества с летальным исходом, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.