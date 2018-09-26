2018-09-26T09:49:16+03:00
Общество

В Башкирии чиновника подозревают в махинациях с землей

Следователи возбудили уголовное дело
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В отношении 64-летнего бывшего главы Поляковского сельсовета, что в Давлекановском районе Башкирии, возбуждено уголовное дело. Экс-чиновника подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге, информирует пресс-служба следкома по Башкирии.

По версии следствия, в 2015 году он организовал подготовку подложной выписки из похозяйственной книги о наличии права на земельный участок у односельчанина и права на бессрочное пользование другого участка, уже у его супруги. В результате женщина, пользуясь подложным документом за подписью главы сельсовета, получила землю в собственность. Ущерб бюджету от махинаций чиновника был оценен в 100 тысяч рублей.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

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