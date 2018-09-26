2018-09-26T09:18:05+03:00
Общество

В Башкирии чиновника оштрафовали за отказ рассматривать обращение гражданина

Житель Стерлибашевского района просил местные власти спилить опасные деревья
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сотрудники ведомства в Стерлибашевском районе республики выявили факт нарушения со стороны местных властей. Администрация Карагушского сельсовета ненадлежащим образом рассматривала обращения гражданина.

В надзорном ведомстве установили, что в июне 2018 года местный житель обратился в сельсовет с просьбой спилить ветхие деревья около его дома. В установленный срок чиновники ответ ему так и не предоставили. В этой связи прокуратура района возбудила в отношении главы сельсовета административное дело.

- Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

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