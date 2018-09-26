2018-09-26T09:53:01+03:00
Происшествия

Поиски 35-летнего Андрея Зыбина в Башкирии завершились трагедией: проводится проверка

Тело мужчины нашли в лесополосе
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 25 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии завершились поиски 35-летнего жителя села Янгельское Андрея Зыбина. Волонтеры сообщили, что мужчину нашли мертвым.

В следкоме по Башкирии рассказали, что по данному факту сейчас проводится доследственная проверка. Следователи проверяют все обстоятельства и выясняют подробности.

Известно, что тело отца двоих детей было обнаружено в лесополосе. Его смерть не носит криминальный характер. Возможно, у мужчины остановилось сердце.

Напомним, что Андрей Зыбин пропал 14 сентября. Он работал в поле на тракторе, но техника внезапно сломалась. Вечером он отправился за помощью в ближайшую деревню и пропал. Родственники сбились с ног, разыскивая мужчину, к его поискам подключились волонтеры.

К сожалению, итог поисков оказался трагичным.

У мужчины остались жена и двое маленьких детей. Похоронят Андрея завтра в родной деревне.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.

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