Поиски 35-летнего Андрея Зыбина в Башкирии завершились трагедией: проводится проверка
Вчера, 25 сентября, в Абзелиловском районе Башкирии завершились поиски 35-летнего жителя села Янгельское Андрея Зыбина. Волонтеры сообщили, что мужчину нашли мертвым.
В следкоме по Башкирии рассказали, что по данному факту сейчас проводится доследственная проверка. Следователи проверяют все обстоятельства и выясняют подробности.
Известно, что тело отца двоих детей было обнаружено в лесополосе. Его смерть не носит криминальный характер. Возможно, у мужчины остановилось сердце.
Напомним, что Андрей Зыбин пропал 14 сентября. Он работал в поле на тракторе, но техника внезапно сломалась. Вечером он отправился за помощью в ближайшую деревню и пропал. Родственники сбились с ног, разыскивая мужчину, к его поискам подключились волонтеры.
К сожалению, итог поисков оказался трагичным.
У мужчины остались жена и двое маленьких детей. Похоронят Андрея завтра в родной деревне.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.