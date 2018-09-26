2018-09-26T08:33:32+03:00
Звезды

Писатель Захар Прилепин прокомментировал отзыв уфимского филолога о его книге

Комментарий появился на личной странице писателя в социальной сети
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоролика с YouTubeФото: скриншот видеоролика с YouTube
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Накануне известный русский писатель Захар Прилепин прокомментировал видеоролик преподавателя филологического факультета БашГУ Сергея Шаулова. Башкирский филолог записал видеолекцию с отзывом о романе Прилепина «Обитель» и выложил запись на YouTube.

Вскоре видео просмотрел сам автор романа и написал короткий отзыв на лекцию Сергея Шаулова на своей странице в социальной сети LiveJournal.

- Отличная, умная лекция. С большим удовольствием послушал. Поклон башкирским филологам, - написал Захар Прилепин. Писатель также отметил, что преподаватель БашГУ правильно понял замысел произведения и дал точную оценку героям романа.

Сам Сергей Шаулов узнал об отзыве Захара Прилепина на его лекцию от редакции UfacityNews.ru, передает издание.

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