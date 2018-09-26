Писатель Захар Прилепин прокомментировал отзыв уфимского филолога о его книге
Накануне известный русский писатель Захар Прилепин прокомментировал видеоролик преподавателя филологического факультета БашГУ Сергея Шаулова. Башкирский филолог записал видеолекцию с отзывом о романе Прилепина «Обитель» и выложил запись на YouTube.
Вскоре видео просмотрел сам автор романа и написал короткий отзыв на лекцию Сергея Шаулова на своей странице в социальной сети LiveJournal.
- Отличная, умная лекция. С большим удовольствием послушал. Поклон башкирским филологам, - написал Захар Прилепин. Писатель также отметил, что преподаватель БашГУ правильно понял замысел произведения и дал точную оценку героям романа.
Сам Сергей Шаулов узнал об отзыве Захара Прилепина на его лекцию от редакции UfacityNews.ru, передает издание.