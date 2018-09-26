2018-09-26T08:15:51+03:00
Происшествия

В Башкирии при пожаре в многоэтажке эвакуировали 60 человек

Сотрудники пожарной охраны спасли 15 человек с верхних этажей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МЧС по БашкирииФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
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Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, в ночь среду, 26 сентября, в городе Октябрьский произошел сильный пожар. На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило около 01:50 часов. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.

По приезду экстренных служб выяснилось, что горит одна из комнат на четвертом этаже в многоэтажном доме по улице Пугачева. На тушение пожара от МЧС прибыли 18 человек личного состава и 6 единиц техники.

- В результате пожара комната полностью уничтожена огнем. В ходе тушения по лестничным маршам пожарными эвакуировано 60 человек, из них 15 детей. С пятого и четвертого этажей спасено 15 человек, из них 3 человека по автолестнице, - рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. Двое мужчин с ожогами позднее были госпитализированы в ближайшую больницу.

Как отметили в пресс-службе экстренного ведомства, в 02:25 пожар был локализован, а в 02:47 – потушен полностью. Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, выясняются причины возгорания.

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