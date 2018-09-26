2018-09-26T07:49:45+03:00
Недвижимость

В Уфе десятки домов останутся без света на весь день

Специалисты проводят ремонтные работы в Нижегородке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба администрации Ленинского районаФото: пресс-служба администрации Ленинского района
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Как сообщает пресс-служба администрации Ленинского района Уфы, сегодня, 26 сентября, с 13:00 до 17:00 отключат электроэнергию в 11 домах. Отключение связано с ремонтными работами в уфимском микрорайоне Нижегородка. Систему электроснабжения ремонтируют специалисты-энергетики.

Согласно списку, представленному пресс-службой администрации района, свет отключат в домах по адресам:

– ул. Ак-Идель, 1а, 3, 4, 16;

– ул. Лесозаводская, 1/1;

– ул. Рижская, 1/1, 4, 4г, 5, 5/1, 6а.

Районные власти приносят извинения жителям за причиненные временные неудобства.

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