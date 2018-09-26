2018-09-26T06:51:42+03:00
Общество

Житель Башкирии лично перевел мошенникам 19 тысяч рублей

Покупка в интернете оказалась крайне неудачной
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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42-летний житель города Нефтекамска столкнулся с мошенниками. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, мужчина сидел в интернете и наткнулся на очень заманчивое объявление по продаже снегоуборочной машины. Цена была настолько хорошей, что рука сама потянулась к телефону, чтобы связаться с продавцом.

На другом конце провода покупателю сообщили, что желающих приобрести машину очень много, якобы чтобы забронировать товар, нужно внести предоплату в размере 30% от стоимости товара. Желание провернуть выгодную сделку было велико, и тогда потерпевший, не задумываясь, перевел на неизвестный номер 19 тысяч 100 рублей.

Естественно, после поступления денег лжепродавец перестал выходить на связь и исчез. Мужчина какое-то время еще продолжал ждать свою снегоуборочную машину, а потом когда окончательно убедился, что его обманули, обратился в полицию. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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