Стал известен диагноз Элвина Грея, певец экстренно госпитализирован
Радик Юльякшин, более известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, экстренно госпитализирован медиками. Напомним, что певцу стало плохо прямо во время выступления на концерте в Тюмени 24 сентября.
Поначалу речь шла о переносе ближайших концертов, однако сейчас стало понятно, что все гораздо серьезнее. Весь гастрольный тур прерван на неопределенный срок. Элвин Грей находится в казанской больнице под присмотром медиков.
«Элвин Грей вынужденно прервал свой гастрольный тур на неопределенное время, срочно доставлен в Казань и госпитализирован с диагнозом «акустическая травма». Инцидент произошел во время концерта в Тюмени. Лейбл приносит свои извинения за доставленные неудобства своим слушателям. Надеемся на понимание», - говорится на официальной странице певца.
Напомним, что Радик Юльякшин является одним из наиболее активных исполнителей на национальной сцене. В месяц он дает около 20-25 концертов, работает практически каждый день. В сентябре и октябре у него был запланирован тур по сибирским городам.