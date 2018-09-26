2018-09-26T06:25:19+03:00
Звезды

Стал известен диагноз Элвина Грея, певец экстренно госпитализирован

Популярного исполнителя срочно перевезли в Казань
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Радик Юльякшин, более известный под сценическим псевдонимом Элвин Грей, экстренно госпитализирован медиками. Напомним, что певцу стало плохо прямо во время выступления на концерте в Тюмени 24 сентября.

Поначалу речь шла о переносе ближайших концертов, однако сейчас стало понятно, что все гораздо серьезнее. Весь гастрольный тур прерван на неопределенный срок. Элвин Грей находится в казанской больнице под присмотром медиков.

«Элвин Грей вынужденно прервал свой гастрольный тур на неопределенное время, срочно доставлен в Казань и госпитализирован с диагнозом «акустическая травма». Инцидент произошел во время концерта в Тюмени. Лейбл приносит свои извинения за доставленные неудобства своим слушателям. Надеемся на понимание», - говорится на официальной странице певца.

Напомним, что Радик Юльякшин является одним из наиболее активных исполнителей на национальной сцене. В месяц он дает около 20-25 концертов, работает практически каждый день. В сентябре и октябре у него был запланирован тур по сибирским городам.

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