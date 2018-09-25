Жители Уфы возмущены подорожанием проезда в общественном транспорте

25 Сент. 19:30 2018-09-25T19:30:49+03:00

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Житель башкирской столицы обратился с письмом в уфимскую мэрию, в котором негодует по поводу увеличения стоимости проезда на некоторых маршрутах общественного транспорта. Так, например, с середины сентября подорожал проезд в автобусах №6, 122, 207, 257 и 269. Однако, заявитель не учел, что частные перевозчики самостоятельно устанавливают таксу за проезд на маршрутке и городские власти здесь бессильны.

Регулировать стоимость проезда на городском общественном транспорте администрация города может только в электротранспорте и автобусах ГУП «Башавтотранс».

-Если вы не можете контролировать рост цен на маршрутах города, то контролируйте состояние маршрутных автобусов, – цитирует письмо горожанина издание UfacityNews.ru. – Цены подняли, а сервис остался тот же».