2018-09-25T19:15:53+03:00
Общество

Следователи выясняют, почему семью с ребенком-инвалидом в Уфе не расселяли из аварийного дома

Уголовное дело находится на контроле Председателя СКР Александра Бастрыкина
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, по результатам доследственной проверки сотрудниками ведомства возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с тем, что семья с ребенком-инвалидом не переселялась из аварийного барака в Уфе. Речь идет о знаменитом доме по улице Шота Руставели 70/7. На данный момент расследование уголовного дела находится под личным контролем председателя СКР Александра Бастрыкина.

В ходе расследования была проведена судебная экспертиза дома. По ее результатам стало ясно, что дом не пригоден для проживания. В адрес уфимской мэрии сотрудниками ведомства неоднократно направлялись информационные письма о необходимости расселения жильцов дома, а после возбуждения уголовного дела следствием о существующей проблеме был проинформирован глава республики, сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

На сегодняшний день семья с ребенком-инвалидом, которая проживала в злосчастном бараке, получила ключи от новой квартиры.

Сейчас определен инвестор, который найдет новые квартиры жителям аварийного дома в Уфе. На момент возбуждения уголовного дела приобретено более 10 квартир, отметили в следкоме по Башкирии.

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