В Башкирии пропавшего 35-летнего Андрея Зыбина нашли мертвым

25 Сент. 18:12 2018-09-25T18:13:20+03:00

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Поиски 35-летнего жителя Абзелиловского района Башкирии Андрея Зыбина завершены – мужчину обнаружили мертвым. Уроженец села Янгельское бесследно исчез еще 14 сентября: тогда он работал в поле на тракторе, но техника внезапно сломалась. Вечером он отправился за помощью в ближайшую деревню и пропал. Родственники сбились с ног разыскивая мужчину, к его поискам подключились волонтеры.

Поисковая группа «Лиза Алерт. Башкортостан» организовала поиски мужчина по всем окрестностям, но долгое время не его след выйти не удавалось. Сегодня, 25 сентября, стало известно, что Андрей Зыбин найден мертвым.