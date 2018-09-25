2018-09-25T17:50:13+03:00
Происшествия

Жители одной из улиц Уфы жалуются на обилие наркоманов

В частном секторе башкирской столицы орудуют «закладчики»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»
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В Уфе, на улице Волочаевская, уже долгое время нет освещения – фонари давно приказали долго жить. Местные власти заменили фонарные столбы с деревянных на бетонные, но лампы на них поставить, похоже, забыли. С наступлением темноты местные жители боятся выходить на улицу, поскольку, как они утверждают, окрестности облюбовали наркоманы и их дилеры.

По утверждению владельцев домов, сейчас наркоторговцы практически не скрываются от посторонних глаз. К тому же, улица превратилась в популярное место для «закладчиков» - продавцов запрещенных веществ. И так уже три года. Все обращения в администрацию Кировского района результатов не дают.

Криминогенная обстановка накалилась до того, что недавно местные жители нашли на улице труп, передает столичный телеканал «Вся Уфа».

В уфимской мэрии заявили, что в ближайшее время на Волочаевской установят фонари. А тем временем, «гнездом» наркоманов заинтересовались участники движения «Чистая Черниковка». Они планируют проводить здесь рейды, сообщает телеканал «Вся Уфа».

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