На реновацию общественного транспорта в Уфе понадобится 30 млрд рублей

25 Сент. 18:46 2018-09-25T18:46:37+03:00

Об этом заявил Ирек Ялалов

Изменить размер текста: A A

В столице Башкирии запустят программу реновации общественного транспорта. Об этом заявил Ирек Ялалов сегодня, 25 сентября, на еженедельном оперативном совещании. Когда это произойдет, неизвестно.

Градоначальник отметил, что на данную процедуру столице Башкирии потребуется минимум 30 млрд рублей и максимум 200 млрд. Решение данного вопроса возложили на плечи замглавы города по развитию общественного транспорта.

По словам сити-менеджера, уже определены потоки и количество единиц транспорта всех видов, включая электрический.