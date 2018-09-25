В Башкирии образовано еще 15 новых памятников природы

25 Сент. 15:46 2018-09-25T15:46:53+03:00

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Сегодня, 25 сентября, министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев на очередном заседании Президиума Правительства рассказал об объявлении ряда природных объектов и комплексов памятниками природы. Это территории торфяных болот, расположенных в девяти районах республики.

– Все природные памятники – болота, – рассказала заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов Екатерина Богдан. - Специалисты выделили в степной и лесостепной зонах республики 15 торфяных болот, которые имеют значительную биосферную ценность, за счет их способности к аккумулированию атмосферного углерода, важной гидрологической роли и высокого биологического разнообразия. Выделенные болота являются местами обитания и произрастания редких и исчезающих видов животных и растений, внесенных в Красные книги РБ И РФ.

Каждое болото уникально. Например, в Курманайбаше, что в Миякинском районе, обнаружена крупнейшая популяция дремлика болотного и новый вид растений для региона – рогоз Шутлеворта. На болоте Сериккуль обитает редкая птица для Башкирии и России – Европейская белая лазоревка. А в болоте Каскарды в Учалинском районе хранится запас углерода около 500 тыс. тонн.