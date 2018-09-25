В Уфе на выходных пройдет сельскохозяйственная ярмарка
Свою работу она начнет в 8 утра
фото: архив КП
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В субботу, 29 сентября, в столице Башкирии на площади перед Дворцом молодежи пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка.
Из разных районов Башкирии в Уфу привезут свежий урожай картофеля, лука, моркови, свеклы и других овощей, где осуществляется контроль качества реализуемой продукции. Также здесь можно будет приобрести мёд, молочные продукты, копчености и хлебобулочные изделия по ценам производителя.
- Свою работу ярмарка откроет в 8 утра, а завершит в 16 часов, - предупредили в администрации города.