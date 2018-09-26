2018-09-26T07:33:29+03:00
Общество

В уфимской Черниковке появились четыре новых арт-объекта

Скульптуры расположились возле нефтяного университета
Эльвина АПАРИНА
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фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
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27 сентября в уфимской Черниковке пройдет торжественное открытие четырех арт-объектов. Новые скульптуры нефтяника, трубопроводчика, геолога и геодезиста появились перед главным корпусом нефтяного университета.

В мэрии сообщили, что проект разработали скульптор Илья Литвинов и архитектор Евгений Черепахин. Их высота составляет 2 метра 20 сантиметров.

Напомним, за последний год в Уфе появилось много новых арт-объектов. Однако, уфимцы от них не в восторге – их смущает цвет скульптур. А совсем скоро на улице Заки Валиди установят памятник Рудольфу Нурееву.

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